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Компьютер впервые обошел человека в тесте на понимание прочитанного

Компьютерная модель нейросети, созданная специалистами китайской интернет-компании Alibaba Group, впервые превзошла человека при прохождении теста на понимание прочитанного

Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет об опроснике Стэнфордского университета Stanford Question Answering Dataset (SQuAD) - одно из самых сложных испытаний в области когнитивной обработки текстов.

SQuAD - информационный массив, включающий более ста тысяч пар вопросов и ответов, которые базируются более чем в 500 статьях из "Википедии". Несколько дней назад программа компании прошла тест, набрав при этом 82,44 балла, что превышает максимальный показатель людей-участников - 82,304 балла.

Представители компании Института технологий и искусственного интеллекта (iDST) назвали результат "исторической вехой".

На сайте проекта можно проследить, как машина поэтапно отвечает на вопросы по тексту (на примерах статей про Николу Теслу или Мартина Лютера).

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