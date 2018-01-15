Компания взяла в ПриватБанке многомиллиардный кредит. Суд разрешил не платить долг еще 8 лет

15 января, 2018, 10:55

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании "Триумф 15" к ПриватБанку по отсрочке на выплату кредита на 4,6 млрд грн до 2026 года

Об этом говорится в решении суда.

Суд признал недействительным дополнительное соглашение от 29.11.2016 к кредитному договору, заключенное между истцом и ответчиком.

Как говорится в материалах дела, кредитный договор предусматривал возврат кредита на 4,65 млрд грн до 12.05.2026. Но, несмотря на это, в дополнительном соглашении был прописан дедлайн для погашения займа в мае 2017 года с возможностью продления этого срока.

В исковом заявлении компания отметила, директор компании, заключая дополнительное соглашение, превысил свои полномочия, поскольку общее собрание участников компании не уполномочивали его на подписание такого документа.

Суд согласился с истцом.