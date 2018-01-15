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Когда примут законопроект о реинтеграции Донбасса. Прогноз Парубия

16 января во время заседания Верховной Рады должно состояться многочасовое рассмотрение поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса, после чего в тот же день должно состояться принятие решения

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает "Укринформ".

Говоря о рассмотрении законопроекта №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", он отметил, что на это у нардепов может уйти несколько часов.

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"Предлагаю, чтобы мы с него (законопроекта. - Ред.) начали наше завтрашнее заседание, а уже при обсуждении будем видеть, как много пойдет на это времени. По нашему опыту предыдущих разбирательств к обеду мы должны выйти на принятие решения по этому законопроекту ", - отметил Парубий.

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По его словам, к этому законопроекту депутатами внесены 673 поправки, из которых 374 были отклонены.

Напомним, 5-6 октября Верховная Рада рассмотрела пакет президентских законопроектов - закон №7163 о деоккупации Донбасса (принят в первом чтении) и закон №7164 об особом статусе оккупированных районов (проголосованы депутатами и подписаны президентом).

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