Хирурга Киевской областной детской больницы подозревают в пьянстве на работе

15 января, 2018, 18:39

В Боярке Киевской области хирурга детской больницы заподозрили в том, что он был в состоянии алкогольного опьянения во время дежурства на работе

Об этом сообщил в Facebook пользователь Владимир Родиков, обнародовав видео разговора с врачом.

"У младшей Анастасии болел живот, рвота, температура. Привезли в Киевскую областную детскую больницу в г. Боярка. А там празднуют по полной - отмечают старый новый год. Хирург лыка не вяжет. Пьяный в драбадан. Ему, говорит, не симптомы нужны, а ему, видите ли, нужно установить контакт с ребенком. Сказал, если не будет другого врача, то вызываю полицию. Это же детская хирургия. Упущение - и либо калека, или еще что хуже ", - написал мужчина.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook отметила, что, по словам отца, врач, без отбора анализов предложил поставить капельницу с раствором глюкозы, а остальной медперсонал отделения отказался контактировать с родителями ребенка. После этого родители вызвали полицию и написали заявление, а полицейский составил протокол. На предложение полицейского проехать сделать тест на уровень алкоголя в крови врач ответил отказом.

"Позиция министерства здравоохранения по поводу этого следующая: водитель, садится за руль в нетрезвом состоянии, еще до возможного факта причинения ДТП или причинения кому-то всякого вреда, если его остановит полиция, будет отвечать перед законом. Так же и врач, который в нетрезвом состоянии выполняет свои служебные обязанности - лечит людей, - должен ответить за свои действия ", - написала Супрун.

Главный врач больницы сообщил, что на месте создана рабочая комиссия для расследования инцидента. Дисциплинарные взыскания или любые другие решения по делу этого врача будет принимать руководство медицинского учреждения, в котором он работает.

Примерно в 12:00 после инцидента врач таки прошел медицинское освидетельствование о состоянии опьянения. В Главном управлении полиции Киевщины заявили, что подозрения относительно 78-летнего детского врача не подтвердились - хирург на рабочем месте был трезв. При этом в протоколе указано, что исследовали лишь дыхания врача, но не брали у него для анализа на содержание алкоголя кровь или мочу.

И. о. министра здравоохранения не удовлетворили такие результаты осмотра.

"Судя по протоколу, прикрепленному к записи на официальной странице службы, медицинская экспертиза проводилась в 10:23 утра 15 января - за более чем 12:00 после инцидента в больнице. За это время алкоголь мог выйти из организма естественным путем, не говоря уже о том , что можно было принять меры по дезинтоксикации организма с целью ускоренного выведения алкоголя. Мы официально заявляем о медицинской некорректности подобного вывода из-за большой возможности влияния на результаты многих сторонних факторов ", - написала Супрун.