Как решить проблему евроблях и сколько на них зарабатывают посредники. Комментарий главы ассоциации автоимпортеров

15 января, 2018, 09:56

Глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко готовит законопроект, который должен разрешить украинцам покупать дешевые подержанные автомобили и смог бы решить проблему ввоза авто с иностранной регистрацией

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

По словам Назаренко, на ввозе евроблях в Украине посредники зарабатывают свыше 950 евро только за один автомобиль.

"Когда говорят, что люди хотят, чтобы им разрешили завозить машины на иностранных номерах, - это манипуляция. Обычный человек не сможет самостоятельно поставить на учет где-то за границей машину и ввезти потом ее в Украину. Это сложно, затратно и по времени, и по ресурсам - открыть свою фирму в Литве, найти "верблюда". Для таких целей существуют фирмы-посредники, которые занимаются оформлением и перевозкой "евроблях". Стоимость их услуг колеблется в пределах 950-1400 евро за один автомобиль", - рассказал Назаренко.

Он добавляет, что годовой оборот рынка посредников в этом бизнесе от 600 млн до 1 млрд евро.

"Это все теневой кэш, который питает схемы и этот бизнес. Его невозможно организовать без участия таможни, правоохранителей, народных депутатов. И это системный и огромный бизнес, который заинтересован в сохранении существующего положения дел", - считает он.

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Глава асоциации автоимпортеров считает, что для решения этой проблемы необходимо создать такие условия, при которых завозить и пользоваться такими автомобилями станет невыгодно.

"За счет чего? Снизить налоги на импорт автомобилей. Если государство установит налог на ввоз таких машин на уровне 1000-1400 евро, люди не пойдут отдавать эти деньги чужому дяде-посреднику, чтобы пользоваться автомобилем, который им не принадлежит, и висеть таким образом постоянно на крючке. Они лучше заплатят в бюджет и официально оформят эти машины. Мы сейчас работаем над таким законопроектом", - рассказал он.

По его словам, речь идет о законопроекте о полной отмене пошлины на все автомобили, кроме тех, которые произведены в стране-агрессоре или поставлены из нее, а также законопроекте о полной отмене акциза.

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"Я прекрасно понимаю, что в таком варианте, законопроекты могут не принять. Но если по поводу Соглашения об ассоциации с ЕС пошлину можно обнулить без проблем (отменить переходный период снижения пошлины, который сейчас действует), то по акцизу я готов к диалогу. Если Минфин считает, что акциз в каких-то объемах надо сохранить, нужно выработать модель его снижения", - пояснил он.

Назаренко категорически против так называемой легализации евроблях и называет только единственный путь законной легализации авто на иностранных номерах.

"Нужно создать условия, когда каждый украинец сможет ввезти автомобиль с минимальными налогами. Но все по закону должны быть равны, и легализация евроблях возможна только одним путем: вывезти авто на еврономер, снять с учета, привезти в Украину и растаможить на общих условиях по сниженным ставкам, которые должны действовать для всех украинцев, а не только для избранных", - подчеркнул глава ассоциации.

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