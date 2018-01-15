К украинцу в квартиру ворвались преступники с ножами, чтобы украсть 15 биткоинов

15 января, 2018, 12:00

В Харькове двое неизвестных напали на веб-дизайнера, чтобы похитить у него 15 биткоинов

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

В судебном решении отмечается, что веб-дизайнер получал зарплату в криптовалюте. Двое неизвестных проникли в его квартиру и, угрожая ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.

После этого двое преступников связывались с потерпевшим по телефону и утверждали, что биткоины им не поступили и угрожали расправой.

28 декабря следователь подал ходатайство в Харьковский суд о временном доступе к вещам и документам лиц, которые ограбили гражданина. На основании этого суд удовлетворил требование следствия получить доступ к вещам подозреваемых. Но следствие все еще продолжается.

Справка:

Биткоин - это популярная криптовалюта, курс которой постоянно растет.

По состоянию на утро 15 января курс биткоина составляет $13,78 тыс. Соответственно, 15 биткоинов сейчас стоят $206,7 тыс.