К украинцу в квартиру ворвались преступники с ножами, чтобы украсть 15 биткоинов
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
В судебном решении отмечается, что веб-дизайнер получал зарплату в криптовалюте. Двое неизвестных проникли в его квартиру и, угрожая ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.
После этого двое преступников связывались с потерпевшим по телефону и утверждали, что биткоины им не поступили и угрожали расправой.
28 декабря следователь подал ходатайство в Харьковский суд о временном доступе к вещам и документам лиц, которые ограбили гражданина. На основании этого суд удовлетворил требование следствия получить доступ к вещам подозреваемых. Но следствие все еще продолжается.
Справка:
Биткоин - это популярная криптовалюта, курс которой постоянно растет.
По состоянию на утро 15 января курс биткоина составляет $13,78 тыс. Соответственно, 15 биткоинов сейчас стоят $206,7 тыс.
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