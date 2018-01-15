Главе МВД Запорожья объявили подозрение лишь через 7 лет после хищения раритетного оружия
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Прокуратура Запорожской области объявила подозрение бывшему руководителю главного управления МВД по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". По информации прокуратуры, подозреваемый завладел раритетным оружием известного коллекционера города Запорожья. Коллекцию оценивают в 30 млн. гривен.
Известно, что уголовное производство правоохранители открыли по заявлению потерпевшего после освещения в эфире одного из телеканалов образа жизни и состояния бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.
Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают причастность других лиц к делу. Тем временем подозреваемый находится в уголовном розыске.
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