 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Германия увеличивает численность спецназа из-за угроз терактов

Из-за террористической угрозы, которая сохраняется до этого времени, федеральная полиция Германии планирует увеличить численность спецподразделения GSG-9

Об этом сообщил командир подразделения Жером Фукс, передает DW.

По его словам, планируется также создание другого места базирования, которое будет находится в Берлине. Именно в столице Германии необходимо иметь возможность быстро реагировать при необходимости, отметил Фукс.

"Если вспомнить похожие теракты в Европе, то получается, что зачастую они осуществлялись в столицах", - пояснил командир.

По его словам, окончательное решение по поводу второго места дислокации еще не принято, но, вероятно, оно будет находится в районе Шпандау. Сейчас GSG-9 дислоцируется в Санкт-Августине под Бонном (Северный Рейн -Вестфалия).

Фукс не стал рассказывать подробнее о численном увеличении спецподразделения по соображениям безопасности, заметив только, что участвовать в конкурсе на новые должности смогут только полицейские.

В МВД Германии подтвердили планы о расширении подразделения. Представительница ведомства пояснила, что решение о втором месте дислокации будет принято в ближайшие недели или месяцы. При этом, по ее словам, пройдут годы, прежде чем новобранцы начнут работу на новом месте.

  • Подразделение GSG-9 появилось в 1972 году после нападения палестинских террористов на израильскую команду во время Олимпийских игр в Мюнхене, в результате которого погибли 11 израильтян и один сотрудник полиции. С тех пор GSG-9 провело 1900 операций.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать