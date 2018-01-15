Германия увеличивает численность спецназа из-за угроз терактов
Об этом сообщил командир подразделения Жером Фукс, передает DW.
По его словам, планируется также создание другого места базирования, которое будет находится в Берлине. Именно в столице Германии необходимо иметь возможность быстро реагировать при необходимости, отметил Фукс.
"Если вспомнить похожие теракты в Европе, то получается, что зачастую они осуществлялись в столицах", - пояснил командир.
По его словам, окончательное решение по поводу второго места дислокации еще не принято, но, вероятно, оно будет находится в районе Шпандау. Сейчас GSG-9 дислоцируется в Санкт-Августине под Бонном (Северный Рейн -Вестфалия).
Фукс не стал рассказывать подробнее о численном увеличении спецподразделения по соображениям безопасности, заметив только, что участвовать в конкурсе на новые должности смогут только полицейские.
В МВД Германии подтвердили планы о расширении подразделения. Представительница ведомства пояснила, что решение о втором месте дислокации будет принято в ближайшие недели или месяцы. При этом, по ее словам, пройдут годы, прежде чем новобранцы начнут работу на новом месте.
- Подразделение GSG-9 появилось в 1972 году после нападения палестинских террористов на израильскую команду во время Олимпийских игр в Мюнхене, в результате которого погибли 11 израильтян и один сотрудник полиции. С тех пор GSG-9 провело 1900 операций.
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