Фейковый аккаунт "Киевской перепички" продают за биткоины
Об этом говорится в одном из постов на странице в Instagram.
В Instagram объявили об аукционе-продаже фейкового аккаунта "Киевской перепички". В подписи к фото владельцы странички отмечают успех проекта и его влияние на повышение цен на перепичку. По их словам, из-за страницы в Instagram вырос спрос на продукт, следовательно, грех не поднять цену.
"Это круто, но странице нужен новый владелец, чтобы развивать ее, провоцировать всех вокруг - новый сумасшедший, такой, как мы", - говорится в сообщении.
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Владельцы предлагают организовать аукцион за страницу. Первое предложение - $5200 (148 тысяч гривен), оплата производится через криптовалюту биткоин.
Отмечается, что страница @perepichka_1981 стала самым быстроразрастающемся украинским аккаунтом в 2017 году, за 3 дня она набрала 8 тысяч подписчиков.
Привет всем. Наша @perepichka_1981 стала самым быстрорастущим аккаунтом в украинском Instagram в 2017 году (реальных 8к за 3 дня). Стали самым известным и узнаваемым аккаунтом 2017 года. Это круто, но странице нужен новый владелец, чтоб развивать ее, провоцировать всех вокруг - новый сумасшедший, такой как мы. Нас показали телеканалы ICTV, 1+1, 112 Украина, 24 канал, несколько десятков региональных каналов и радиостанций. Текст постов цитировали ведущие радио «Голос Столицы» («пусть брызнет жир в лицо, пусть покажется сосися»). О нас написали Bird in Flight, The Village, БП, MMR, Вести, bit.ua, Strana.ua, Комсомольская Правда, Вгороде, Cosmo, Tochka.net, РБК Украина, Телекритика, Обозреватель, Буквы, Общественное и еще 50 разных СМИ. Тысячи репостом в Facebook: их столько много, что нет сил сосчитать. О нас говорила омбудсмен. Дали несколько интервью от имени сосиски в тесте, которые комментировала омбудсмен. Нас отмечают по 20-30 раз в день в story's. Появился альтернативный аккаунт, авторы которого, как и @setters.me , открыли агентство (и кто это еще повторял за этой дыркой в пудре «пышечной»? ) Владельцы перепички дважды подняли цены (спрос вырос, грех не поднять цены). Нас читают самые известные люди города. 55% мужчины и 45% женщины. Хочешь себе такой аккаунт? Станешь владельцем самого провокационного и известного аккаунта Украины? - продаем с полным доступом; - два десятка неопубликованных фото в подарок; - огромная известность и цитированность в СМИ; - желающие размешать рекламу уже есть; - полный блокнот с идеями для смешных текстов; - поможем в продвижении и развитии. Цену определим аукционом. Первое предложение уже есть - 5200$ (это 148000 гривен, берем в эквиваленте Bitcoin на момент продажи). Хочешь стать владельцем самого нашумевшего аккаунта в Украине? Это история, брат. История украинского Instagram. И она может быть твоей. Кто больше даст, тому отдадим, честный аукцион. Оплата через Bitcoin. свои предложения пишите в директ.
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