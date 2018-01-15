Фейковый аккаунт "Киевской перепички" продают за биткоины

15 января, 2018, 19:59

Фейковую страницу столичной перепички выставляют на аукцион с начальной стоимостью $5200

Об этом говорится в одном из постов на странице в Instagram.

В Instagram объявили об аукционе-продаже фейкового аккаунта "Киевской перепички". В подписи к фото владельцы странички отмечают успех проекта и его влияние на повышение цен на перепичку. По их словам, из-за страницы в Instagram вырос спрос на продукт, следовательно, грех не поднять цену.

"Это круто, но странице нужен новый владелец, чтобы развивать ее, провоцировать всех вокруг - новый сумасшедший, такой, как мы", - говорится в сообщении.

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Владельцы предлагают организовать аукцион за страницу. Первое предложение - $5200 (148 тысяч гривен), оплата производится через криптовалюту биткоин.

Отмечается, что страница @perepichka_1981 стала самым быстроразрастающемся украинским аккаунтом в 2017 году, за 3 дня она набрала 8 тысяч подписчиков.