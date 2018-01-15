Эрдоган пригрозил уничтожить в Сирии силы, которых поддерживают США
15 января, 2018, 16:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией во главе со США военные силы на турецко-сирийской границе
Об этом сообщает CNN Turk.
Так, по словам Эрдогана, США создают "террористические силы" из курдских формирований на турецко-сирийской границе. Эрдоган отметил, что целью Анкары является "подавление этой попытки в зародыше".
"Наш долг - подавить эту террористическую армию, прежде чем она родится. Это 30-тысячное формирование, которое планирует создать Вашингтон, должно называться "армией вероломных предателей". Нет никаких сомнений в том, что они при первой же угрозе направят свое оружие против американцев", - заявил он.
Он также призвал союзников Турции не становиться на пути Анкары в ее борьбе.
- Напомним, 14 января правительственные войска провели химическую атаку в Сирии.
- 14 января Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недель начать военную операцию на северо-западе Сирии.
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