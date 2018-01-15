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Эрдоган пригрозил уничтожить в Сирии силы, которых поддерживают США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией во главе со США военные силы на турецко-сирийской границе

Об этом сообщает CNN Turk.

Так, по словам Эрдогана, США создают "террористические силы" из курдских формирований на турецко-сирийской границе. Эрдоган отметил, что целью Анкары является "подавление этой попытки в зародыше".

"Наш долг - подавить эту террористическую армию, прежде чем она родится. Это 30-тысячное формирование, которое планирует создать Вашингтон, должно называться "армией вероломных предателей". Нет никаких сомнений в том, что они при первой же угрозе направят свое оружие против американцев", - заявил он.

Он также призвал союзников Турции не становиться на пути Анкары в ее борьбе.

 

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