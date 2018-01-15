День в зоне АТО прошел почти без обстрелов

15 января, 2018, 19:08

В понедельник, 15 января, по состоянию на 18:00 в зоне АТО на Донбассе зафиксировано одну провокацию со стороны российских наемников

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении боевики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по оборонцах Каменки.

Украинские военные на провокации террористов не поддались и огонь в ответ не открывали.

На других участках обороны нарушений режима тишины в течение дня не зафиксировано.