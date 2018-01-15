День в зоне АТО прошел почти без обстрелов
15 января, 2018, 19:08
В понедельник, 15 января, по состоянию на 18:00 в зоне АТО на Донбассе зафиксировано одну провокацию со стороны российских наемников
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении боевики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по оборонцах Каменки.
Украинские военные на провокации террористов не поддались и огонь в ответ не открывали.
На других участках обороны нарушений режима тишины в течение дня не зафиксировано.
- Напомним, в воскресенье, 14 января, оккупанты 6 раз обстреляли позиции сил АТО, ранив двух украинских военных.
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