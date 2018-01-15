 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

День в зоне АТО прошел почти без обстрелов

В понедельник, 15 января, по состоянию на 18:00 в зоне АТО на Донбассе зафиксировано одну провокацию со стороны российских наемников

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении боевики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по оборонцах Каменки.

Украинские военные на провокации террористов не поддались и огонь в ответ не открывали.

На других участках обороны нарушений режима тишины в течение дня не зафиксировано.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать