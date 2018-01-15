Дело "Нафтогаза" против "Газпрома": россияне не будут обжаловать решение Стокгольма

15 января, 2018, 16:08

"Газпром" не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража, принятое в пользу "Нафтогаза Украины", относительно контракта на поставку газа

Об этом заявил заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что после того, как 31 мая 2017 года арбитры приняли промежуточное (отдельное) решение некоторых принципиальных вопросов, "Газпром" 7 ноября 2017 года подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об опровержении промежуточного (отдельного) решения и его отмене.

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Таким образом, в конце декабря было принято окончательное решение.

"Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Обжаловать? А зачем?", - подчеркнул Медведев.