Дело "Нафтогаза" против "Газпрома": россияне не будут обжаловать решение Стокгольма
15 января, 2018, 16:08
"Газпром" не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража, принятое в пользу "Нафтогаза Украины", относительно контракта на поставку газа
Об этом заявил заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев, сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что после того, как 31 мая 2017 года арбитры приняли промежуточное (отдельное) решение некоторых принципиальных вопросов, "Газпром" 7 ноября 2017 года подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об опровержении промежуточного (отдельного) решения и его отмене.
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Таким образом, в конце декабря было принято окончательное решение.
"Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Обжаловать? А зачем?", - подчеркнул Медведев.
- 22 декабря 2017 года "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж против российского "Газпрома" во всех спорных вопросах относительно контракта на поставку газа. Стокгольмский суд снизил цену газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 27,4% - до $352 $485 за 1 тыс. кубометров.
- По подсчетам экспертов, такое решение сэкономит Украине $45 млрд.
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