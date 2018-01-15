Более 70 львовян заболели корью, среди них 49 детей
Об этом заявил городской глава Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-центр Львовской городской администрации.
"Имеем сегодня 74 человека больных, из них 49 - дети, но все школьного возраста. Будут приниматься решения, которые будут рекомендательными для городской власти", - подчеркнул он.
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Он отметил, что, несмотря на это, считает что и школы, и детсады должны работать в обычном режиме. Таким образом, ситуацию в школах надо мониторить.
"Те школы, где превышен барьер, а на Сыхове есть одна школа, которая сейчас на каникулах, где заболело 9 детей, и там ситуацию надо исследовать ", - подытожил Садовый.
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- Отметим, 18 декабря 2017 года в больнице с диагнозом корь оказались 9 жителей Львова и области.
- По состоянию на 15 января в столице Украины зафиксировали уже 87 случаев заболевания корью.
- В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы. С начала года там регистрированы более 56 больных.
- Местная власть Запорожья сообщает, что в области уже 122 человека заболели корью.
- 10 января стало известно, что после посещения цирка "Кобзов" в столице заболело 20 детей.
- Тогда же первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве на месяц запретили работу цирка "Кобзов". Впрочем, цирк "Кобзов" продолжает работать в Киеве, несмотря на запрет.
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