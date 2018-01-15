Более 70 львовян заболели корью, среди них 49 детей

15 января, 2018, 15:39

Во Львове по состоянию на 15 января корью заболели 74 человека, среди которых 49 детей школьного возраста

Об этом заявил городской глава Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-центр Львовской городской администрации.

"Имеем сегодня 74 человека больных, из них 49 - дети, но все школьного возраста. Будут приниматься решения, которые будут рекомендательными для городской власти", - подчеркнул он.

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Он отметил, что, несмотря на это, считает что и школы, и детсады должны работать в обычном режиме. Таким образом, ситуацию в школах надо мониторить.

"Те школы, где превышен барьер, а на Сыхове есть одна школа, которая сейчас на каникулах, где заболело 9 детей, и там ситуацию надо исследовать ", - подытожил Садовый.

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