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Бельгийские истребители перехватили два российских бомбардировщика

Бельгийские истребители F-16 перехватили два российских стратегических бомбардировщиков Туполев Ту-160 ("Блэкджек" в терминологии НАТО)

Об этом со ссылкой на военный источник сообщает Le Soir.

Самолеты бельгийских ВВС поднялись с базы Флоренс и сопроводили российские бомбардировщики вдоль акватории Северного моря.

Истребители взлетели в течение нескольких минут после обнаружения самолетов россиян в рамках операции "Quick Reaction Alert" ("Быстрая реакция предупреждением"). К такой операции прибегают, в частности, в случае прибытия неизвестных самолетов или возврата воздушных средств, с которыми потеряли радиосвязь.

Миссию по защите воздушного пространства над Бенилюсом (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) Бельгия возобновила в прошлый четверг. Миссия выполняется поочередно с Нидерландами.

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