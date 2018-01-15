Бельгийские истребители перехватили два российских бомбардировщика
15 января, 2018, 16:08
Бельгийские истребители F-16 перехватили два российских стратегических бомбардировщиков Туполев Ту-160 ("Блэкджек" в терминологии НАТО)
Об этом со ссылкой на военный источник сообщает Le Soir.
Самолеты бельгийских ВВС поднялись с базы Флоренс и сопроводили российские бомбардировщики вдоль акватории Северного моря.
Истребители взлетели в течение нескольких минут после обнаружения самолетов россиян в рамках операции "Quick Reaction Alert" ("Быстрая реакция предупреждением"). К такой операции прибегают, в частности, в случае прибытия неизвестных самолетов или возврата воздушных средств, с которыми потеряли радиосвязь.
Миссию по защите воздушного пространства над Бенилюсом (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) Бельгия возобновила в прошлый четверг. Миссия выполняется поочередно с Нидерландами.
- Напомним, из-за российской угрозы США вложат $214 млн в обновление европейских авиабаз.
- Миссия НАТО, которая принимает участие в охране воздушного пространства Балтии, показала видео двух перехватов российских истребителей Су-30.
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