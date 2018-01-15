Антикоррупционный суд заработает не ранее, чем через год, - нардеп
15 января, 2018, 17:36
Антикоррупционный суд в Украине сможет начать работу только через год
Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил нардеп от БПП Сергей Алексеев.
"Реально - год. В парламенте, если будем упорно работать, через два месяца мы его примем, - первое, второе чтение. Потом у нас будет конкурс. Это Высшая квалификационная комиссия, Высший совет правосудия. Мы имеем опыт - конкурс в Верховный суд продолжался где-то год. Но это был первый такой открытый конкурс. Сейчас уже есть определенный опыт, поэтому где-то 2 месяца в парламенте, месяцев 10 на конкурс, если мы будем над этим упорно работать", - сказал Алексеев.
Нардеп подтвердил, что антикоррупционный суд, таким образом, не заработает во время нынешней президентской каденции.
- Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта.
- Судьи должны будут пройти проверку на детекторе лжи, чтобы войти в состав Антикоррупционного суда.
- Ранее Общественный совет добропорядочности заявил, что большинство нового состава Верховного суда не заслуживает доверия.
- МВФ заявил, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.
- У Порошенко утверждают, что закон об Антикоррупционном суде соответствует требованиям Венецианской комиссии.
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