Аэропорт "Киев" назвал самые популярные направления 2017 года
15 января, 2018, 18:23
Чаще всего из аэропорта "Киев" пассажиры улетали в столицу Беларуси Минск
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
За 2017 год Международный аэропорт "Киев" обслужил на прилет и вылет 1,85 млн пассажиров. Это на 64,2% больше, чем за 2016 год.
Самый популярный среди международных направлений аэродром отмечает Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ) и Будапешт (Венгрия). В топ-10 направлений также разместились Анкара и Анталья (Турция), Шарм-эль-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Рим (Италия).
Если же говорить о внутренних направлених, то чаще всего украинцы летали из столицы в Одессу, Запорожье и во Львов.
- В июне стало известно, что две авиакомпании запустят из аэропорта "Киев" новые авиарейсы в Лиссабон и Тель-Авив.