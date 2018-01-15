Аэропорт "Киев" назвал самые популярные направления 2017 года

15 января, 2018, 18:23

Чаще всего из аэропорта "Киев" пассажиры улетали в столицу Беларуси Минск

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

За 2017 год Международный аэропорт "Киев" обслужил на прилет и вылет 1,85 млн пассажиров. Это на 64,2% больше, чем за 2016 год.

Самый популярный среди международных направлений аэродром отмечает Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ) и Будапешт (Венгрия). В топ-10 направлений также разместились Анкара и Анталья (Турция), Шарм-эль-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Рим (Италия).

Если же говорить о внутренних направлених, то чаще всего украинцы летали из столицы в Одессу, Запорожье и во Львов.