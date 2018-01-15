5 опасных стран, куда украинцам лучше не ехать. Комментарий МИД
15 января, 2018, 07:11
Украинцев просят не ехать в Сирию, Ливию, Йемен, Сомали и Россию в связи с опасностью в этих странах
Об этом на своей странице в Twitter написал госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц.
Он подчеркивает, что в этих странах украинские консулы ограничены в возможностях помочь.
"В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное", - подчеркнул он.
- Напомним, украинский врач, который работал в Ливии и был похищен несколько дней назад, освобожден.
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