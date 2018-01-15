5 опасных стран, куда украинцам лучше не ехать. Комментарий МИД

15 января, 2018, 07:11

Украинцев просят не ехать в Сирию, Ливию, Йемен, Сомали и Россию в связи с опасностью в этих странах

Об этом на своей странице в Twitter написал госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц.

Он подчеркивает, что в этих странах украинские консулы ограничены в возможностях помочь.

"В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное", - подчеркнул он.