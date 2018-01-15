19-летний киевлянин — в списке самых перспективных моделей мира

15 января, 2018, 13:26

Издание The New York Times определило восемь самых перспективных моделей во всем мире, среди которых оказался украинец Игорь Любченко

Список показали на сайте издания.

Игорь Любченко — украинская модель из Киева. Сейчас парню всего 19, и Любченко уже дебютировал на весенне-летних шоу 2018 года в Prada, а также прошелся по подиуму на показах Balenciaga, Valentino и Acne Studios в Париже.

Парень подписал контракт с польским модельным агентством AS Management. Сейчас Любченко учится в Польше по специальности "Логистика" в Университете информационных технологий и управления в Варшаве.

Перед тем, как податься в модельный бизнес, Игорь работал официантом и таксистом.

Следить за работой Игоря Любченко можно на его Instagram-странице.

Сотрудничество Игоря Любченко с Versace

Украинская модель на показе от Dick Bikkembergs

Коллаборация Любченко с Calvin Clein

Также в список попали молодые модели из России, Польши, Китая, Нидерландов, Бельгии, Великобритании и США.

Геннадий Малинин, 20 / Россия

Кароль Козловски, 20 / Польша

Ксие Ченглин, 20 / Китай

Мустафа Эль-Maxi, 16 / Нидерланды

Адемар Бербирс, 20 / Бельгия

Бенджамин Лессор, 19 / Великобритания

Шейк Толл, 21 / США