19-летний киевлянин — в списке самых перспективных моделей мира
Список показали на сайте издания.
Игорь Любченко — украинская модель из Киева. Сейчас парню всего 19, и Любченко уже дебютировал на весенне-летних шоу 2018 года в Prada, а также прошелся по подиуму на показах Balenciaga, Valentino и Acne Studios в Париже.
Парень подписал контракт с польским модельным агентством AS Management. Сейчас Любченко учится в Польше по специальности "Логистика" в Университете информационных технологий и управления в Варшаве.
Перед тем, как податься в модельный бизнес, Игорь работал официантом и таксистом.
Следить за работой Игоря Любченко можно на его Instagram-странице.
Сотрудничество Игоря Любченко с Versace
Украинская модель на показе от Dick Bikkembergs
Коллаборация Любченко с Calvin Clein
Также в список попали молодые модели из России, Польши, Китая, Нидерландов, Бельгии, Великобритании и США.
Геннадий Малинин, 20 / Россия
Кароль Козловски, 20 / Польша
Ксие Ченглин, 20 / Китай
Мустафа Эль-Maxi, 16 / Нидерланды
Адемар Бербирс, 20 / Бельгия
Бенджамин Лессор, 19 / Великобритания
Шейк Толл, 21 / США
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Напомним, украинка Дарья Хлыстун должна была стать первой моделью из Украины, которая выйдет на подиум Victoria's Secret.
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Позже стало известно, что украинской модели не открыли визу в Китай, поэтому она не смогла попасть на шоу.
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