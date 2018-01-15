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19-летний киевлянин — в списке самых перспективных моделей мира

Издание The New York Times определило восемь самых перспективных моделей во всем мире, среди которых оказался украинец Игорь Любченко

Список показали на сайте издания.

Игорь Любченко — украинская модель из Киева. Сейчас парню всего 19, и Любченко уже дебютировал на весенне-летних шоу 2018 года в Prada, а также прошелся по подиуму на показах Balenciaga, Valentino и Acne Studios в Париже.

Парень подписал контракт с польским модельным агентством AS Management. Сейчас Любченко учится в Польше по специальности "Логистика" в Университете информационных технологий и управления в Варшаве.

Перед тем, как податься в модельный бизнес, Игорь работал официантом и таксистом.

Следить за работой Игоря Любченко можно на его Instagram-странице.

Сотрудничество Игоря Любченко с Versace

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Украинская модель на показе от Dick Bikkembergs

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Коллаборация Любченко с Calvin Clein

Также в список попали молодые модели из России, Польши, Китая, Нидерландов, Бельгии, Великобритании и США.

Геннадий Малинин, 20 / Россия

Кароль Козловски, 20 / Польша

Ксие Ченглин, 20 / Китай

Мустафа Эль-Maxi, 16 / Нидерланды

Адемар Бербирс, 20 / Бельгия

Бенджамин Лессор, 19 / Великобритания

Шейк Толл, 21 / США

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