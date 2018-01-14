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За 5 лет ЕС в 52 раза увеличил импорт замороженной украинской малины

Украина стремительно наращивает свое присутствие на европейском рынке замороженной малины

С начала текущего сезона страна уже экспортировала в ЕС почти в 52 раза больше, чем за такой же период сезона-2013/14, передает портал АПК-Информ: овощи и фрукты.

В частности, за июнь-ноябрь нынешнего сезона европейские страны закупили около 8 тыс. тонн замороженной малины из Украины. Для сравнения: за аналогичный период 2013 года экспорт украинской продукции в ЕС не превышал 155 тонн.

При этом спрос на украинскую замороженную малину со стороны стран Евросоюза продолжает расти. Так, в сравнении с июнем-ноябрем 2016 года поставки указанной продукции в данном направлении увеличились сразу на 43%.

Отметим, что ЕС выступает главным импортером украинской замороженной малины: на его долю с начала сезона приходится почти 99% поставок. При этом около 60% всего экспортного объема было отгружено на рынок Польши.

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