Vogue отстранил от работы известных фотографов из-за обвинения в сексуальных домогательствах к мужчинам

14 января, 2018, 19:55

Известное издание Vogue и другие журналы мод прекращают сотрудничество с фотографами Марио Тестино и Брюсом Вебером из-за обвинения в сексуальных домогательствах к моделям-мужчинам и ассистентам

Вебер отрицает обвинения, а адвокаты Тестино заявили, что обвинители "не могут считаться надежными источниками информации", передает ВВС.

Издатель журнала Vogue - медиа-компания Conde Nast заявила, что не будет работать с двумя фотографами "в обозримом будущем".

Редактор Vogue Анна Винтор также рассказала, что обвинения "было очень тяжело слышать".

Тестино, который в прошлом работал с Кейт Мосс, Мадонной, Мишель Обамой и членами королевской семьи, в сексуальных домогательствах обвинили 13 мужчин - ассистентов и моделей.

События, описанные в обвинениях против Тестино, датируются серединой 90-х годов и касаются ощупывания и мастурбации. В частности, один из бывших моделей, работавших с Тестино на проекте Gucci, описал фотографа как "сексуального хищника".

Другие ассистенты и модели рассказывают о реальных домогательства, а также мастурбации Тестино прямо перед ними.

При этом американского 71-летнего фотографа Брюса Вебера обвинили 15 моделей. Они говорят о его слишком ненормальной склонности к обнажениию и сексуальному поведению.

Один из мужчин рассказал о некоторых "дыхательных упражнениях", которые включали неадекватные прикосновения. Другие рассказывали о попытке фотографа залезть рукой в ​​их трусы во время съемок.

В специальном заявлении на сайте Vogue Винтор заявила, что оба фотографа являются ее личными друзьями и имеют большие заслуги перед изданием. Однако там очень серьезно восприняли озвученные обвинения, а потому "ставят сотрудничество с ними на паузу в обозримом будущем".