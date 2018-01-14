Во время пожара в развлекательном центре в Португалии погибли 8 человек

14 января, 2018, 11:30

Восемь человек погибли и 50 получили ранения во время пожара в развлекательном центре португальского города Тондела

Об этом сообщает португальский канал RTP.

"Много пострадавших требуют амбулаторного лечения, часть из них уже увезли в больницы", - сказал мэр города Тондела Жозе Антонио Хесус, назвав ситуацию критической.

Как отмечается, в больницы увезли более 30 человек. Состояние части из них очень тяжелое.

Как сообщает издание Publico, пожар вспыхнул в развлекательном центре около 21.00, когда посетители ужинали, отдыхали в бассейне, смотрели футбольный матч или следили за карточным турниром, который проходил в центре в это время. Пожарным удалось потушить пламя примерно за час.

На момент пожара в здании находились до 70 человек.

Официальные причины пожара пока не называют. По данным СМИ пожар вспыхнул в отопительном узле, огонь быстро перекинулся на крышу здания, которая состояла из легковоспламеняющихся материалов.

Ранее сообщалось о пожаре в нью-йоркской Trump Tower.