В Запорожской области "копейка" не успела проскочить через переезд, есть пострадавшие

14 января, 2018, 19:35

14 января в 10:10 на нерегулированном железнодорожном переезде вблизи пгт. Акимовка Акимовского района произошло автопроисшествие

Локомотив пассажирского поезда № 86 Львов - Новоалексеевка" столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2101, передает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв на место происшествия, спасатели в первую очередь проверили наличие пострадавших. Вследствие ДТП, водитель автотранспортного средства и пассажир с травмами средней степени тяжести доставлены в Якимовскую ЦРБ для проведения медицинского обследования.

Бойцы ГСЧС отбуксировали машину с железнодорожных путей для обеспечения бесперебойного движения поездов. Задержки движения железнодорожного транспорта не произошло.