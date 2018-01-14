В Варшаве прошла акция против ужесточения закона об абортах

14 января, 2018, 10:58

Вечером в субботу, 13 января, в столице Польши Варшаве около 2000 человек вышли на акцию протеста против ужесточения закона об абортах

Об этом сообщает DW.com.

Протестующие, которые пришли к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты Позор, медицинская Помощь - не Божья, Женщины без абортов будут умирать.

Как известно, польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода больше не может быть условием для разрешения на аборт. Большинство депутатов Сейма, включая около 30 политиков из числа либеральной оппозиции, проголосовали против либерализации законов об абортах.

Правящая в Польше с 2015 года партия Закон и справедливость проводит консервативную семейную политику. Так, власти страны уже прекратили финансовую поддержку искусственного оплодотворения, а также разрешили продажу противозачаточных таблеток только по рецептам.

В октябре 2016 года Сейм после массовых протестов отклонил законопроект о практически полном запрете абортов.