В Турции пассажирский самолет съехал со взлетной полосы и едва не упал в море
Об этом сообщает Daily Sabah.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus прибыл из Анкары во второй половине дня в субботу. После приземления он по неизвестным причинам выкатился за пределы посадочной полосы и застрял в глине всего лишь в нескольких метрах от моря.
Среди пассажиров на борту произошла паника.
"Мы находились в самолете минимум 20 минут, ожидая, что кто-то придет на помощь", - рассказала одна из пассажирок.
"В салоне самолета чувствовался запах топлива, и мы все думали, что самолет взорвется, но этого к счастью не произошло", - добавила она.
В первые часы воскресенья губернатор провинции Трабзон сообщил, что все 162 пассажира и шесть членов экипажа эвакуированы и находятся в безопасности.
Работу международного аэропорта Трабзона было приостановлено и возобновлено в воскресенье утром. Причины инцидента до сих пор неизвестны.
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