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В Турции пассажирский самолет съехал со взлетной полосы и едва не упал в море

В турецкой провинции Трабзон самолет со 168 пассажирами на борту после приземления съехал со взлетной полосы и застрял на склоне над Черным морем

Об этом сообщает Daily Sabah.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus прибыл из Анкары во второй половине дня в субботу. После приземления он по неизвестным причинам выкатился за пределы посадочной полосы и застрял в глине всего лишь в нескольких метрах от моря.

Среди пассажиров на борту произошла паника.

"Мы находились в самолете минимум 20 минут, ожидая, что кто-то придет на помощь", - рассказала одна из пассажирок.

"В салоне самолета чувствовался запах топлива, и мы все думали, что самолет взорвется, но этого к счастью не произошло", - добавила она.

В первые часы воскресенья губернатор провинции Трабзон сообщил, что все 162 пассажира и шесть членов экипажа эвакуированы и находятся в безопасности.

Работу международного аэропорта Трабзона было приостановлено и возобновлено в воскресенье утром. Причины инцидента до сих пор неизвестны.

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