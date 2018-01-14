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В российском МИД связали новые санкции США с выборами президента РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что новые персональные санкции, которые хотят ввести США против РФ, являются попыткой повлиять на выборы

Он напомнил, что новые санкции должны быть опубликованы в начале февраля, передает ТАСС.

"Мы относимся ко всему этому философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно накануне президентских выборов", - заявил Рябков.

  • Как сообщалось, в США обещают в ближайшее время объявить о введении жестких санкций против России.
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