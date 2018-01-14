В Перу от землетрясения погибли два человека, есть раненые

14 января, 2018, 20:01

По меньшей мере два человека погибли в результате мощного землетрясения на побережье Перу в воскресенье, 14 января 2018 года

Еще по меньшей мере 65 человек ранены, сообщает DW.

По данным Геологической службы США, магнитуда природного катаклизма составила 7,3, при этом эпицентр землетрясения располагался на глубине в 12 километров. Тихоокеанский центр предупреждений о цунами сначала заявил о риске образования опасных гигантских волн в регионе радиусом в 300 километров от эпицентра, которые могут задеть берега Перу и Чили, однако впоследствии сообщил, что цунами не образовалось.

Изначально сообщалось о том, что 17 шахтеров могли оказаться в ловушке под завалами, однако впоследствии спасательные службы опровергли эту информацию. В ряде городов региона также пострадали дома и дорожная инфраструктура.

Катаклизм произошел в преддверии визита Папы Римского Франциска, который посетит Чили и Перу 15-21 января.