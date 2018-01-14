В Перу от землетрясения погибли два человека, есть раненые
Еще по меньшей мере 65 человек ранены, сообщает DW.
По данным Геологической службы США, магнитуда природного катаклизма составила 7,3, при этом эпицентр землетрясения располагался на глубине в 12 километров. Тихоокеанский центр предупреждений о цунами сначала заявил о риске образования опасных гигантских волн в регионе радиусом в 300 километров от эпицентра, которые могут задеть берега Перу и Чили, однако впоследствии сообщил, что цунами не образовалось.
Изначально сообщалось о том, что 17 шахтеров могли оказаться в ловушке под завалами, однако впоследствии спасательные службы опровергли эту информацию. В ряде городов региона также пострадали дома и дорожная инфраструктура.
Катаклизм произошел в преддверии визита Папы Римского Франциска, который посетит Чили и Перу 15-21 января.
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