В Одессе непривитые от кори дети будут учиться онлайн

14 января, 2018, 17:25

Ряд одесских школ уже со следующей недели начнет внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не допустят к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори

С подобной инициативой выступили руководители ряда школ, имеющих соответствующие технические возможности, сообщила директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич, пишет Думская.net.

"Это будет полноценный урок в классе, который учитель будет вести для виртуальной аудитории, используя наглядные материалы, классную доску и так далее. Ссылки на данные видеоуроки будут публиковаться на моей странице в Facebook, а также на официальном сайте департамента osvita-omr.gov.ua. Это касается пропущенных тем по основным предметам - математика, украинский, английский и русский язык - в тех школах, где он является основным языком обучения", - отметила она.

Нововведение является абсолютно добровольным проектом, однако принять участие в нем уже изъявили желание школы №2, 5, 13, 35, 117, гимназия №8 и юридический лицей. Оценивать знания детей, которые пропустят часть занятий, будут с помощью тестов и контрольных работ.

"Если, как мы надеемся, недопуск по кори будет непродолжительным, например, не более двух недель, то дети смогут легко наверстать упущенное, придя в школу и написав контрольные или в индивидуальном онлайн-общении с учителем. Если эта ситуация затянется, то дети смогут приходить специально выделены классы, где будет проводиться системное кварцевание, и там демонстрировать свои знания", - сообщила Буйневич.

Тем временем, родители непривитых детей, которые не согласны с решение комиссии исполкома горсовета, собираются 17 января в библиотеке им. М.С. Грушевского на встречу, во время которой они планируют направить письменные жалобы в государственные органы власти.