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В Мадриде обрушился потолок в ночном клубе, десятки пострадавших

В одном из ночных клубов Мадрида по неизвестным причинам рухнул потолок

Об этом сообщает газета El Mundo.

16 квадратных метров потолка на втором этаже здания ночного клуба обвалились около 1.30 в ночь на воскресенье.

Полиция и службы спасения прибыли на место происшествия. Медицинская помощь понадобилась 26 лицам, 11 из них доставлены в больницы.

Из здания ночного клуба также эвакуировали всех посетителей.

Полиция проводит расследование инцидента.

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