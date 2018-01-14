В Мадриде обрушился потолок в ночном клубе, десятки пострадавших
14 января, 2018, 13:58
В одном из ночных клубов Мадрида по неизвестным причинам рухнул потолок
Об этом сообщает газета El Mundo.
16 квадратных метров потолка на втором этаже здания ночного клуба обвалились около 1.30 в ночь на воскресенье.
Полиция и службы спасения прибыли на место происшествия. Медицинская помощь понадобилась 26 лицам, 11 из них доставлены в больницы.
Из здания ночного клуба также эвакуировали всех посетителей.
Полиция проводит расследование инцидента.
- Ранее сообщалось о пожаре в развлекательном центре в Португалии, в результате которого погибли восемь человек.
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