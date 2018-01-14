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В Китае открыли три украинских визовых центра

С целью улучшения услуг для путешествующих из Китая в Украину в Китайской Народной Республике открыли три визовых центра Украины

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в КНР и в Монголии (по совместительству).

"Эти центры, расположенные в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, начнут свою работу 15 января 2018 года. Принимая во внимание, что путешественники из Китая в Украину составляют значительное количество, новые центры эффективно и профессионально справятся с растущим спросом на визы среди граждан", - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что открытие визовых центров в Китае улучшит предоставление услуг в процессе получения визы.

"Основные характеристики ВЦ: удобное расположение визовых центров; длинные часы приема, что позволит заявителям посетить ВЦ в удобное время; удобная и просторная зона ожидания; профессиональный и внимательный персонал, что окажет необходимую информацию; вебсайт для легкого доступа к информации, включая визовые категории, требования, список документов и сборы; колл-центр и электронная почта для ответа на вопросы и проверки статуса заявлений; стопроцентная надежность обработки информации, передачи паспортов, документов и персональных данных", - добавили в посольстве.

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