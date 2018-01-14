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В Харьковской области во время пожара погибла мать с двумя детьми

В Харьковской области на пожаре в частном доме погибли три человека, среди которых двое пятилетних детей

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в частном жилом доме на ул. Комаровской в сел. Новая Водолага Харьковской области.

"По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах сгорело деревянное перекрытие. В комнате, где возгорания не было, но было много дыма, спасатели обнаружили трех человек: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). Они не подавали признаков жизни", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 50 кв. м.

Причину пожара выясняют.

  • Напомним, в Киеве почти час тушили пожар в торговом центре SilverBreeze.
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