В Харьковской области во время пожара погибла мать с двумя детьми

14 января, 2018, 14:29

В Харьковской области на пожаре в частном доме погибли три человека, среди которых двое пятилетних детей

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в частном жилом доме на ул. Комаровской в сел. Новая Водолага Харьковской области.

"По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах сгорело деревянное перекрытие. В комнате, где возгорания не было, но было много дыма, спасатели обнаружили трех человек: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). Они не подавали признаков жизни", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 50 кв. м.

Причину пожара выясняют.