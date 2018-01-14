В ГПУ объяснили, зачем засекретили спецконфискацию "денег Януковича"
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире Громадського радио.
Расследование относительно возможной причастности компании Investment Capital Ukraine до вывода из Украины средств еще продолжается.
"Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы взяли под сомнение документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы больше двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одну из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается", - сказал Енин .
Заместитель генпрокурора добавил, что деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Генпрокуратуре и НАБУ.
Как отметил Енин, приговору Краматорского суда предшествовало около 30 других приговоров. Таким образом, к уголовной ответственности привлечено свыше 20 физических лиц.
Среди них, как отметил заместитель генерального прокурора, есть и чиновники высшего уровня, например, заместители глав министерств при Викторе Януковиче.
Заместитель генпрокурора также сообщил, что конфискованные средства уже 8 месяцев находятся в государственной казне и могут расходоваться на нужды страны.
"В июле прошлого года парламент Украины единогласно проголосовал за целевым использованием этих средств на социальные проекты, например, строительство дорог, медицину, образование и обеспечение обороноспособности страны", - уточнил Енин.
- Отметим, накануне издание Al Jazeera опубликовало расследование, в котором указывается, что украинская инвестиционная компания Investment Capital Ukraine, которую возглавляет Валерия Гонтарева, якобы, причастна к выводу Виктором Януковичем с Украины $1,5 млрд.
- В НБУ опровергли такие обвинения, заявив, что во время выполнения компанией брокерских функций все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям законодательства.
- Издание Al Jazeera также обнародовало якобы решение Краматорского райсуда относительно спецконфискации разворованных Януковичем средств со списком причастных к этому компаний и деталями преступной схемы.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас