В ГПУ объяснили, зачем засекретили спецконфискацию "денег Януковича"

14 января, 2018, 10:18

Решение засекретить приговор Краматорского суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича было связано прежде всего с интересами следствия

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире Громадського радио.

Расследование относительно возможной причастности компании Investment Capital Ukraine до вывода из Украины средств еще продолжается.

"Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы взяли под сомнение документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы больше двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одну из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается", - сказал Енин .

Заместитель генпрокурора добавил, что деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Генпрокуратуре и НАБУ.

Как отметил Енин, приговору Краматорского суда предшествовало около 30 других приговоров. Таким образом, к уголовной ответственности привлечено свыше 20 физических лиц.

Среди них, как отметил заместитель генерального прокурора, есть и чиновники высшего уровня, например, заместители глав министерств при Викторе Януковиче.

Заместитель генпрокурора также сообщил, что конфискованные средства уже 8 месяцев находятся в государственной казне и могут расходоваться на нужды страны.

"В июле прошлого года парламент Украины единогласно проголосовал за целевым использованием этих средств на социальные проекты, например, строительство дорог, медицину, образование и обеспечение обороноспособности страны", - уточнил Енин.