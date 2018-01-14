В Генеральном штабе ВСУ появился Совет резервистов

14 января, 2018, 18:25

При Генеральном штабе ВС Украины создали Совет резервистов Вооруженных Сил Украины, который будет заниматься 140 тыс. военных, проходящих службу в оперативном резерве

Целью деятельности Совета является обеспечение перехода от обязательной службы в резерве к добровольной с подписанием контракта на службу в военном резерве, информирует Управление связей с общественностью Вооруженных Сил Украины.

"Наша цель - формирование добровольного резерва из лиц, которые по собственному желанию будут заключать контракт с командиром своей бригады, самостоятельно прибывать на сборы и выполнять обязанности в составе своей части", - отметил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Михаил Щербина.

На сборы привлекли резервистов, которые представляют боевые бригады всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины. Именно они и сформировали Совет резервистов, который будет выполнять функции коллективного совещательного органа при Генеральном штабе. Путем голосования были выбраны глава, заместитель и секретарь Совета. Также начата работа по разработке соответствующего положения Совета, плана работы на 2018 год и проекта Закона Украины о социальных льготах и гарантиях резервистам по контракту.

"Надеюсь, что наша работа позволит сделать учебные сборы резервистов в составе бригады лучше, более организованными и слаженными. Начнем работу с обработки всех тех предложений, которые были высказаны во время сборов. Будем работать с юристами и законодателями, потому что есть потребность внесении изменений к некоторых законов и нормативно-правовых актов", - рассказал председатель Совета резервистов младший сержант Тарас Ткалич.

Как отмечается, благодаря созданию этого Совета резервисты смогут напрямую предоставлять свои предложения к руководству Вооруженных Сил Украины, оказать помощь в разработке законодательных инициатив и просто продвигать саму идею службы в резерве как достаточно мощный инструмент усиления обороноспособности страны.

"Члены Совета резервистов будут выполнять представительские функции Совета на местах, то есть каждый в своей области. Они будут сотрудничать с военными комиссариатами, с бригадами и самими резервистами", - подчеркнул заместитель председателя Совета резервистов младший лейтенант Мирослав Гай.

Предполагается, что в дальнейшем Совет резервистов будет собираться ежеквартально.