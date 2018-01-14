 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Генеральном штабе ВСУ появился Совет резервистов

При Генеральном штабе ВС Украины создали Совет резервистов Вооруженных Сил Украины, который будет заниматься 140 тыс. военных, проходящих службу в оперативном резерве

Целью деятельности Совета является обеспечение перехода от обязательной службы в резерве к добровольной с подписанием контракта на службу в военном резерве, информирует Управление связей с общественностью Вооруженных Сил Украины.

"Наша цель - формирование добровольного резерва из лиц, которые по собственному желанию будут заключать контракт с командиром своей бригады, самостоятельно прибывать на сборы и выполнять обязанности в составе своей части", - отметил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Михаил Щербина.

На сборы привлекли резервистов, которые представляют боевые бригады всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины. Именно они и сформировали Совет резервистов, который будет выполнять функции коллективного совещательного органа при Генеральном штабе. Путем голосования были выбраны глава, заместитель и секретарь Совета. Также начата работа по разработке соответствующего положения Совета, плана работы на 2018 год и проекта Закона Украины о социальных льготах и гарантиях резервистам по контракту.

"Надеюсь, что наша работа позволит сделать учебные сборы резервистов в составе бригады лучше, более организованными и слаженными. Начнем работу с обработки всех тех предложений, которые были высказаны во время сборов. Будем работать с юристами и законодателями, потому что есть потребность внесении изменений к некоторых законов и нормативно-правовых актов", - рассказал председатель Совета резервистов младший сержант Тарас Ткалич.

Как отмечается, благодаря созданию этого Совета резервисты смогут напрямую предоставлять свои предложения к руководству Вооруженных Сил Украины, оказать помощь в разработке законодательных инициатив и просто продвигать саму идею службы в резерве как достаточно мощный инструмент усиления обороноспособности страны.

"Члены Совета резервистов будут выполнять представительские функции Совета на местах, то есть каждый в своей области. Они будут сотрудничать с военными комиссариатами, с бригадами и самими резервистами", - подчеркнул заместитель председателя Совета резервистов младший лейтенант Мирослав Гай.

Предполагается, что в дальнейшем Совет резервистов будет собираться ежеквартально.

  • В особый период, который сейчас проходит в Украине, служба в резерве является обязательной. В будущем она должна стать добровольной.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2018 воскресенье

больше новостей

14 января, 2018 воскресенье

13 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать