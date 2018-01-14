В деле об убийстве Ноздровской могут появиться новые подозреваемые

14 января, 2018, 16:38

Есть все основания считать, что были лица, которые знали об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, но не сообщили об этом в полицию

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в интервью "Апострофу".

"Важно сказать, что здесь нет политической составляющей, это личная неприязнь двух семей, человеческий фактор, подогретый алкоголем. Есть результаты анализа ДНК, также на сегодняшний день проводятся – часть завершена, часть еще проводятся - более 70 криминалистических экспертиз, которые по предварительным данным подтверждают, вместе с тем, что уже есть, что к этому убийству причастен Юрий Россошанский. Следствие не завершено, есть все основания считать, что были люди, которые знали о преступлении, но промолчали, а это уголовная ответственность. Они станут подозреваемыми после того, как им будет предъявлено подозрение", – отметил он.

Также Шкиряк заявил, что полиции в раскрытии этого дела "никто не помогал".

"Был сделан весь маршрут с подозреваемым от точки "А" до места совершения преступления, были опрошены тысячи людей там, где жила погибшая. Там, кстати, люди практически не шли на контакт со следователями, все знают про неоднозначное отношение к семье Ноздровских среди местных жителей", - рассказал Шкиряк.