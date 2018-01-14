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В Бердичеве две школьницы создали путеводитель по памятным местам еврейской общины города

Две школьницы - Ангелина Кулачок (СОШ №11) и Наталья Кропивницкая (СОШ №5) - под руководством директора Музея истории Павла Скавронского создали и упорядочили путеводитель "По следам истории и культуры бердичевского еврейства"

Об этом сообщает Рио Бердичев.

Девушки стали участницами проекта "Защитим память", который финансируется Правительством Федеративной республики Германия, а в Украине его исполняет Украинский центр изучения истории Холокоста совместно с Министерством образования и науки Украины и еще несколькими общественными организациями.

В путеводителе рассказывается об архитектурных памятниках Бердичева, связанных с известными представителями еврейской культуры, о хоральной синагоге, еврейском кладбище, массовов истреблении и расстрелах евреев, гетто на территории города.

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