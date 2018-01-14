В Австрии прошел многотысячный протест против ультраправых в правительстве
Об этом сообщает BBC.
Полиция утверждает, что в протестах приняли участие не менее 20 тысяч человек, организаторы называют вдвое большее количество участников.
В акции приняли участие студенты, представители левых организаций, семьи с детьми, а также организация под названием "Бабушки против нацистов".
Участники акции скандировали "Нацисты вон!". В целом, как отмечается, протесты были шумными, но мирными.
Напомним, недавно слова главы МВД Австрии, члена Партии свободы Герберта Кикля о необходимости концентрации беженцев в специальных центрах вызвали волну возмущения из-за ассоциации с нацистскими концлагерями.
Партия свободы вошла в коалицию с консервативной Австрийской народной партией по результатам парламентских выборов в октябре прошлого года.
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