В Австрии прошел многотысячный протест против ультраправых в правительстве

14 января, 2018, 14:12

В Вене тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с участием ультраправой Партии свободы в коалиции

Об этом сообщает BBC.

Полиция утверждает, что в протестах приняли участие не менее 20 тысяч человек, организаторы называют вдвое большее количество участников.

В акции приняли участие студенты, представители левых организаций, семьи с детьми, а также организация под названием "Бабушки против нацистов".

Участники акции скандировали "Нацисты вон!". В целом, как отмечается, протесты были шумными, но мирными.

Напомним, недавно слова главы МВД Австрии, члена Партии свободы Герберта Кикля о необходимости концентрации беженцев в специальных центрах вызвали волну возмущения из-за ассоциации с нацистскими концлагерями.

Партия свободы вошла в коалицию с консервативной Австрийской народной партией по результатам парламентских выборов в октябре прошлого года.