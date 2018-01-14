Украинские военные сбили в зоне АТО российский беспилотник "Орлан". Уже третий за новогоднее "перемирие"
14 января, 2018, 20:22
В районе проведения АТО подразделение противовоздушной обороны (ПВО) сбило БПЛА российского производства типа "Орлан-10"
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия (23 декабря - ред.) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - отмечается в сообщении.
"Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя.
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