Украинец, похищенный боевиками в Ливии, освобожден, - МИД

14 января, 2018, 07:28

Украинского врача, который работал в Ливии и был похищен несколько дней назад, освобождили

Об этом сообщает МИД Украины.

"13 января 2017 года в Ливии был освобожден украинскbq врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одним из многочисленных вооруженных группировок. Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в очередной раз призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями является крайне проблематичным.