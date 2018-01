Трамп назвал "сумасшедшим" автора известной книги о Белом доме

14 января, 2018, 12:52

Президент США Дональд Трамп заявил, что автор книги "Огонь в ярости: в Белом доме Трампа" Майкл Вульфф является сумасшедшим

Об этом он написал в Twitter.

"Публикуется так много фейковых новостей. Они даже не пытаются делать что-либо правильно или исправлять ошибки. Промоутят фейковую книгу этого сумасшедшего, который сознательно врет. Мейнстримовые СМИ сходят с ума от наших побед", - заявил Трамп.

So much Fake News is being reported. They don’t even try to get it right, or correct it when they are wrong. They promote the Fake Book of a mentally deranged author, who knowingly writes false information. The Mainstream Media is crazed that WE won the election!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2018 г.