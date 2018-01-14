Трамп назвал "сумасшедшим" автора известной книги о Белом доме
14 января, 2018, 12:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что автор книги "Огонь в ярости: в Белом доме Трампа" Майкл Вульфф является сумасшедшим
Об этом он написал в Twitter.
"Публикуется так много фейковых новостей. Они даже не пытаются делать что-либо правильно или исправлять ошибки. Промоутят фейковую книгу этого сумасшедшего, который сознательно врет. Мейнстримовые СМИ сходят с ума от наших побед", - заявил Трамп.
So much Fake News is being reported. They don’t even try to get it right, or correct it when they are wrong. They promote the Fake Book of a mentally deranged author, who knowingly writes false information. The Mainstream Media is crazed that WE won the election!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2018 г.
- Напомним, недавно вышла в продажу книга Майкла Вульфа "Огонь в ярости: в Белом доме Трампа", которая оказалась в центре скандала еще до публикации. СМИ обнародовали некоторые отрывки из книги, включая критику в адрес семьи президента со стороны бывшего его советника Стива Бэннона.
- У президента США пытались остановить публикацию книги.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас