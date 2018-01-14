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Сутки на фронте: 6 обстрелов, вечером держалась тишина

Вторая половина минувших суток, начиная с 15.30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Всего зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины, один украинский защитник получил боевую травму

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато 13 января днем российско-оккупационные группировки впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемерья грубо нарушили Минские договоренности и применили, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы.

На Донецком направлении противник вел огонь из артиллерийской установки калибра 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов у Водяного, что на Приазовье. Возле Павлополя боевики совершили обстрел позиций ВСУ из 120-мм минометов.

Кроме того, тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД враг применил в районе шахты Бутовка, а 82-мм минометы и стрелковое оружие - неподалеку Каменки. С гранатометов различных видов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования прицельно стреляли у Верхнеторецком.

На Луганском направлении зафиксировано пять разрывов от миномета калибра 82-мм вокруг Новолуганского.

В штабе отметили, что украинские защитники открывали огонь только в одном случае.

  • Напомним, вчера российские оккупанты впервые с начала праздничного перемирия применили артиллерию.
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