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Стало известно, с каких законов начнет неделю Верховная Рада

Верховная Рада во вторник, 16 января, планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса и включить в повестку дня закон об Антикоррупционном суде

Об этом говорится в расписании заседаний на 16-19 января, опубликованном на официальном сайте парламента.

Отмечается, в частности, что первый пленарный день 2018-го года народные депутаты начнут с вопросов национальной безопасности и обороны. Так, на рассмотрение во втором чтении вынесен президентский проект закона “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях”.

Кроме того, во вторник во включение в повестку дня сессии предложены законопроекты, внесенные главой государства в ВР, о Высшем антикоррупционном суде и об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

На четверг, 18 января в сессионном зале парламента запланировано рассмотрение вопросов экономической политики, среди которых проекты законов о приватизации государственного имущества; о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности процедур банкротства; об Учреждении бизнес-омбудсмена; о внесении изменений в законодательство относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков.

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