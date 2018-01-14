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Скандальный священник из Запорожья говорит, что дети, крещенные Киевским патриархатом, "после этого погибают"

Священник Московского патриархата Евгений Молчанов из Запорожья считает Киевский патриархат "лжецерковью" и уверяет, что крещенные в этой конфессии дети потом "погибают"

Об этом он заявил в интервью газете Факты и комментарии.

"Не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди крестят детей в Киевском патриархате - и после этого дети гибнут. Ко мне приходят люди, крестившие детей в лжецеркви, и говорят: "Повели ребенка к бабке, а она сказала, что ребенок некрещеный". Даже ведьмы признают, что такие дети некрещеные", - подчеркнул он.

По словам священника, когда он ехал к семье, в которой произошла трагедия, не мог вспомнить, как нужно проводить отпевание для детей, хотя он служит уже 24 года.

"И там был не один такой знак... Я уже несколько дней пью успокоительное, живу на лекарствах. Она (мать ребенка - ред.) падала на колени, это ужасно... Я еле сдержался, чтобы самому не стать перед ней на колени. Но есть моменты, которые я не имею права не замечать", - добавил Молчанов.

Также он уверяет, что, если бы отпел ребенка, крещенного в Киевском патриархате, то его непосредственное церковное начальство сняло бы его с занимаемой должности.

"За это Бог наказывает, понимаете? Есть каноны церкви, апостольские правила. Этими правилами руководствуются священнослужители по всему миру. Если бы я отпел этого ребенка, владыка снял бы с меня сан. Но даже это не так страшно. Меня бы наказал Бог", - пояснил священник УПЦ МП.

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