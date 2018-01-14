 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Путин считает коммунизм "родственным с христианством", а тело Ленина воспринимает как "мощи святых"

Президент России Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей Владимира Ленина - с почитанием святых мощей

Об этом он рассказал в интервью для фильма "Валаам", цитаты из которого опубликовал телеканал "Россия 1".

По словам президента, православная вера всегда сопровождала россиян, а во время "жестких богоборческих лет", когда уничтожали священников и разрушали храмы, создали новую религию.

"Коммунистическая идеология - очень родственная с христианством, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость - это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А кодекс творцов коммунизма? Это сублимация, это примитивный отрывок из Библии, ничего нового не придумали. Ленина положили в мавзолей - чем это отличается от мощей святых для православных, да и просто для христиан?" - отметил он.

Путин добавил, что когда говорят об отсутствии такой традиции в христианском мире, он предлагает поехать на Афон и посмотреть там на мощи святых.

"То есть, по сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно изобрело", - подытожил он.

Пропагандистский фильм "Валаам" снял поклонник Путина, телеведущий и журналист Андрей Кондрашов. Ранее он уже снимал кино с участием президента России, в частности, фильм "Крым. Путь на Родину" (2015), который оправдывает российское вооруженное вторжение на территорию украинского Крыма.

В своей новой работе Кондрашов обещает "так как никогда раскрыть личность и характер Путина".

Справка

Владимир Ульянов (Ленин) - террорист и руководитель партии коммунистов-большевиков, один из организаторов Октябрьского переворота 1917 года и первый руководитель созданного при его непосредственном участии Советского Союза. Выступал с позиций атеизма, который он сделал одной из основ государственной политики. Его тело до сих пор находится в мавзолее на Красной площади в Москве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2018 воскресенье

больше новостей

14 января, 2018 воскресенье

13 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать