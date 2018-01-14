Путин считает коммунизм "родственным с христианством", а тело Ленина воспринимает как "мощи святых"

14 января, 2018, 16:25

Президент России Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей Владимира Ленина - с почитанием святых мощей

Об этом он рассказал в интервью для фильма "Валаам", цитаты из которого опубликовал телеканал "Россия 1".

По словам президента, православная вера всегда сопровождала россиян, а во время "жестких богоборческих лет", когда уничтожали священников и разрушали храмы, создали новую религию.

"Коммунистическая идеология - очень родственная с христианством, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость - это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А кодекс творцов коммунизма? Это сублимация, это примитивный отрывок из Библии, ничего нового не придумали. Ленина положили в мавзолей - чем это отличается от мощей святых для православных, да и просто для христиан?" - отметил он.

Путин добавил, что когда говорят об отсутствии такой традиции в христианском мире, он предлагает поехать на Афон и посмотреть там на мощи святых.

"То есть, по сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно изобрело", - подытожил он.

Пропагандистский фильм "Валаам" снял поклонник Путина, телеведущий и журналист Андрей Кондрашов. Ранее он уже снимал кино с участием президента России, в частности, фильм "Крым. Путь на Родину" (2015), который оправдывает российское вооруженное вторжение на территорию украинского Крыма.

В своей новой работе Кондрашов обещает "так как никогда раскрыть личность и характер Путина".

Справка

Владимир Ульянов (Ленин) - террорист и руководитель партии коммунистов-большевиков, один из организаторов Октябрьского переворота 1917 года и первый руководитель созданного при его непосредственном участии Советского Союза. Выступал с позиций атеизма, который он сделал одной из основ государственной политики. Его тело до сих пор находится в мавзолее на Красной площади в Москве.