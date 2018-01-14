Представители Украины ездят в Минск за свой счет и спят на полу, - Безсмертный

14 января, 2018, 22:55

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины не обеспечены необходимыми условиями для проведения переговоров

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный в эфире одного из украинских телеканалов.

"Меня поразил волонтерский принцип украинской дипломатии. Это значит, что ты работаешь, но не имеешь документов, необходимых для обеспечения этого процесса. Ты не имеешь ни четких инструкций, как ты должен действовать, ни элементарных условий для обеспечения того, чтобы ты мог бы аргументировать ... Вы просто не представляете, какое унижение испытывает там премьер-министр Марчук (1995г. - ред.), президент Кучма (1994-2005 гг. - ред.) ", - сказал он.

По его словам, все участники переговоров от Украины ездят в Минск свой счет.

"Я не знаю, как сейчас, но иногда случались ситуации такие, что люди в посольстве там спали вповалку по 12 человек на полу. Дипломаты! Представители Украины!" - отметил Бессмертный.

В то же время посол считает, что в Минск все же стоит ездить ради двух вещей: прекращения обстрелов и возвращения пленных украинцев.

Он также рассказал, что во время проведения переговоров главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" осознают, что предали Украину.

"Я почувствовал, что они понимают свою низость Они понимают, что это их катастрофа ... Они понимают, что предали Родину. Очень часто на переговорах, когда надо было ситуацию свести на ноль, я переходил на риторику такую, что вы - предатели Родины , вы уголовники, вы будете отвечать. О какой амнистии вы говорите? После этого, разумеется, никакие переговоры больше не велись ", - добавил дипломат.