Правительственные войска провели химическую атаку в Сирии
14 января, 2018, 08:36
На окраину сирийской столицы Дамаска, контролируемую повстанцами, был сброшен ядовитый газ хлорин
Об этом, ссылаясь на очевидцев, пишет BBC.
Жители Восточной Гуты сообщили о запахе хлорина сразу после ракетного удара. 6 человек обратились за помощью из-за проблем с дыханием.
Около 400 тысяч местных жителей находятся в осаде поддерживаемыми Россией силами с 2013 года.
Восточная Гута является одной из нескольких зон "деэскалации" в Сирии, объявленных Россией, Ираном и Турцией в 2017 году.
Несмотря на это, этот район продолжает страдать от бомбардировок. Войска Асада и союзнические группировки также закрыли многие маршруты, которые используются для доставки продуктов и медикаментов.
- Напомним, в результате взрыва в сирийском Идлибе погибли более 20 человек.
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