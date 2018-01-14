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Погода на воскресенье: ожидается минусовая температура и сильный ветер

В воскресенье в Украине ожидается минусовая температура и сильные порывы ветра, на юге и востоке - местами снег

Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентра".

Так, по всей территории страны прогнозируют примерно одинаковую температуру воздуха: 0...-5 днем и -4...-11 ночью.

Почти везде ожидается небольшая облачность, а в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму - снег.

В то же время, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильном ветре.

"По сообщению "Укргидрометцентра", 14 января в южной части порывы ветра 15-20м/с", - говорится в сообщении.

 

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