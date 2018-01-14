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Под Киевом пьяная женщина сбегала от полицейских и снесла своим BMW дерево и электроопору

В городе Борисполь Киевской области пьяная женщина за рулем сбила электроопору и дерево, пытаясь скрыться от патрульных

Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Борисполя.

13 января около 2 часов инспекторы заметили, как водитель автомобиля BMW 318, выезжая с парковочной площадки на улице Киевский Путь, пересек двойную сплошную полосу. На требование полицейских остановиться женщина не отреагировала, а увеличила скорость, пытаясь скрыться.

"Патрульные начали преследование. Направляясь маршруту BMW, инспекторы обнаружили автомобиль на перекрестке улиц Полевая и Лесная. Женщина не справилась с управлением и сбила электроопору и дерево. Патрульные заметили у нарушителя явные признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали вызвали скорую, а впоследствии доставили пострадавшую в Бориспольскую центральную районную больницу.

  • В октябре 2017 года 39-летняя водитель автомобиля Lada в Ривне не справилась с управлением и врезалась в припаркованные Renault, Nissan, Daewoo, Opel. Она тоже находилась в нетрезвом состоянии. Возмущенные владельцы искореженных авто хотели совершить над женщиной самосуд, однако полиция спасла женщину от расправы.
  • Также осенью прошлого года на Киевщине патрульные остановили авто с пьяным судьей за рулем, которая сбежала после ДТП.
  • При этом одиозная блондинка из Ивано-Франковска Татьяна Михайлова избежала наказания за пьяные выходки, суд закрыл дело.
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