Под Киевом пьяная женщина сбегала от полицейских и снесла своим BMW дерево и электроопору

14 января, 2018, 15:43

В городе Борисполь Киевской области пьяная женщина за рулем сбила электроопору и дерево, пытаясь скрыться от патрульных

Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Борисполя.

13 января около 2 часов инспекторы заметили, как водитель автомобиля BMW 318, выезжая с парковочной площадки на улице Киевский Путь, пересек двойную сплошную полосу. На требование полицейских остановиться женщина не отреагировала, а увеличила скорость, пытаясь скрыться.

"Патрульные начали преследование. Направляясь маршруту BMW, инспекторы обнаружили автомобиль на перекрестке улиц Полевая и Лесная. Женщина не справилась с управлением и сбила электроопору и дерево. Патрульные заметили у нарушителя явные признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали вызвали скорую, а впоследствии доставили пострадавшую в Бориспольскую центральную районную больницу.