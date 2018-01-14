Папа Римский призвал не молиться словно "попугаи"

14 января, 2018, 17:03

Особенностью христианской молитвы является вера и отвага, чтобы выйти за пределы нынешних трудностей

На этом подчеркнул Папа Франциск, проповедуя 12 января 2018 г., во время утренней мессы в ватиканской резиденции "Дом Святой Марты", передает Радио Ватикана.

"Каждый раз, когда приближаемся к Господу, чтобы у Него что-то попросить, мы должны исходить из веры и молиться с верой", - сказал он, отметив, что не следует молиться словно "попугаи", не интересуясь тем, чего просим.

Кроме того, добавил глава католической церкви, иногда нужно ждать, поскольку в решении определенных вопросов требуется время.

"Надо иметь смелость приблизиться к Господу, когда возникают трудности... Часто нужно терпение и умение ждать нужного времени, однако, не поддаваться, но всегда идти вперед", - добавил папа Франциск.