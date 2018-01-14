 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Папа Римский призвал не молиться словно "попугаи"

Особенностью христианской молитвы является вера и отвага, чтобы выйти за пределы нынешних трудностей

На этом подчеркнул Папа Франциск, проповедуя 12 января 2018 г., во время утренней мессы в ватиканской резиденции "Дом Святой Марты", передает Радио Ватикана.

"Каждый раз, когда приближаемся к Господу, чтобы у Него что-то попросить, мы должны исходить из веры и молиться с верой", - сказал он, отметив, что не следует молиться словно "попугаи", не интересуясь тем, чего просим.

Кроме того, добавил глава католической церкви, иногда нужно ждать, поскольку в решении определенных вопросов требуется время.

"Надо иметь смелость приблизиться к Господу, когда возникают трудности... Часто нужно терпение и умение ждать нужного времени, однако, не поддаваться, но всегда идти вперед", - добавил папа Франциск.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2018 воскресенье

больше новостей

14 января, 2018 воскресенье

13 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать