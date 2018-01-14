Орбан назвал глупостью демонизацию Путина Европой

14 января, 2018, 12:29

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС в отношении России

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt, передает портал HVG.hu.

"Для хорошего европейца Путин может выдаваться дьяволом, однако его демонизация является глупостью", - отметил Орбан.

Он назвал политику ЕС в отношении России безуспешной из-за ее односторонности. По его словам, много проблем в отношениях Брюсселя и Москвы вытекают из того, что ЕС не понимает Россию.

"ЕС должен одновременно демонстрировать силу и желание сотрудничать", - отметил венгерский премьер.

В то же время он подчеркнул, что Венгрия не применяет свое право вето в вопросе санкций против России, чтобы не подрывать единство ЕС.

Как сообщалось, 21 декабря Совет ЕС решил продлить секторальные экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.

Это решение было принято после того, как на саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон и кацлерка Германии Ангела Меркель сообщили о состоянии выполнения Минских соглашений и констатировали, что они до сих пор не выполнены. Поэтому было принято политическое решение о продлении санкций.