 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Один из идеологов "русского мира" предлагает Госдуме разорвать договор о границах с Украины

В Госдуме предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части о признании границ друг друга

Автором идеи стал одиозный первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"), передает российское правительственное информагентство "Новости".

По его словам, данным договором Россия признает Крым и Севастополь частью Украины.

"То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", - отметил Затулин.

Справка

Затулин является одним из ведущих идеологов "русского мира" и войны с Украиной. Возглавляемый им Институт стран СНГ, филиал которого работала в Киеве, годами занимался антиукраинской пропагандой и совершал попытки разрушить конституционный строй (в частности, выступал организатором сепаратистских съездов депутатов местных советов в Городе Северодонецке Донецкой области).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2018 воскресенье

больше новостей

14 января, 2018 воскресенье

13 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать