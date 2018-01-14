Один из идеологов "русского мира" предлагает Госдуме разорвать договор о границах с Украины

14 января, 2018, 16:57

В Госдуме предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части о признании границ друг друга

Автором идеи стал одиозный первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"), передает российское правительственное информагентство "Новости".

По его словам, данным договором Россия признает Крым и Севастополь частью Украины.

"То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", - отметил Затулин.

Справка

Затулин является одним из ведущих идеологов "русского мира" и войны с Украиной. Возглавляемый им Институт стран СНГ, филиал которого работала в Киеве, годами занимался антиукраинской пропагандой и совершал попытки разрушить конституционный строй (в частности, выступал организатором сепаратистских съездов депутатов местных советов в Городе Северодонецке Донецкой области).