Не стало журналиста "Эспрессо" Дмитрия Гомона
Эту печальную новость в Facebook сообщила его жена Татьяна Гомон.
"Он до последнего момента был в полном уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц", - написала она.
Последние две недели Дмитрий с Татьяной провели в Израиле, где ему уточняли диагноз и начали курс химиотерапии.
"Благодарны всем за возможность провести последние две недели наедине в замечательной стране, гулять, разговаривать. Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле придавало силы и веру. Мы все надеялись и я ни на миг ни о чем не жалею", - добавила вдова.
Причиной смерти Дмитрия стало онкологическое заболевание.
Дмитрий был хорошо известен в журналистской среде своим профессионализмом, чрезвычайной осведомленностью и широком мировоззрением, а также большой человечностью и патриотизмом. После начала войны на Востоке активно помогал волонтерам и раненым солдатам в Киевском военном госпитале.
С его авторскими материалами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
У Дмитрия осталось двое детей.
Прощание с журналистом состоится в среду, 17 января, в 11:00 возле Центрального крематория на Байковом кладбище в Киеве.