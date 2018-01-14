Не стало журналиста "Эспрессо" Дмитрия Гомона

14 января, 2018, 19:15

Около 02:00 воскресенья, 14 января 2018 года, ушел из жизни известный украинский журналист Дмитрий Гомон, который последние годы работал в редакции сайта "Эспрессо", где отвечал за международную тематику

Эту печальную новость в Facebook сообщила его жена Татьяна Гомон.

"Он до последнего момента был в полном уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц", - написала она.

Последние две недели Дмитрий с Татьяной провели в Израиле, где ему уточняли диагноз и начали курс химиотерапии.

"Благодарны всем за возможность провести последние две недели наедине в замечательной стране, гулять, разговаривать. Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле придавало силы и веру. Мы все надеялись и я ни на миг ни о чем не жалею", - добавила вдова.

Причиной смерти Дмитрия стало онкологическое заболевание.

Дмитрий был хорошо известен в журналистской среде своим профессионализмом, чрезвычайной осведомленностью и широком мировоззрением, а также большой человечностью и патриотизмом. После начала войны на Востоке активно помогал волонтерам и раненым солдатам в Киевском военном госпитале.

С его авторскими материалами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

У Дмитрия осталось двое детей.

Прощание с журналистом состоится в среду, 17 января, в 11:00 возле Центрального крематория на Байковом кладбище в Киеве.